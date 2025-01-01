Die Politik-Insider: 2G-Pflicht - Ist das genug?Jetzt kostenlos streamen
Folge 314: Die Politik-Insider: 2G-Pflicht - Ist das genug?
31 Min.
Seit Montag gilt in Österreichs Freizeit-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben 2-G. Ist das die Impfpflicht durch die Hintertür und ein sinnvoller Schritt, um mehr Ungeimpfte zum Impfen zu bewegen? Und reicht diese Maßnahme überhaupt aus, um Corona in Österreich einzudämmen? Bei Thomas Mohr diskutieren "Falter"-Ressortleiterin Barbara Toth und die Juristin Karin Ebner.
Genre:Politik, Nachrichten
