PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Endspurt im Untersuchungsausschuss

PULS 24Staffel 4Folge 43
Folge 43: Die Politik-Insider: Endspurt im Untersuchungsausschuss

30 Min.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss befindet sich im Endspurt. Was dürfen wir noch erwarten? Darüber diskutieren "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Khol bei den Politik-Insidern.

