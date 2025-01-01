Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?

Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?

Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?

Folge 47: Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?

29 Min.

Die Impfbereitschaft in Österreich stagniert, die Intensivstationen füllen sich. Laut Experten ist die Impfung der einzige Ausweg aus der Pandemie. Doch kann man die Menschen zwingen, sich impfen zu lassen? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Anwälte Hubert Niedermayr und Alexander Scheer.

