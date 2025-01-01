Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 47: Die Politik-Insider: Impfpflicht – Der Weg aus der Krise?
29 Min.
Die Impfbereitschaft in Österreich stagniert, die Intensivstationen füllen sich. Laut Experten ist die Impfung der einzige Ausweg aus der Pandemie. Doch kann man die Menschen zwingen, sich impfen zu lassen? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Anwälte Hubert Niedermayr und Alexander Scheer.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4