Die Politik-Insider: Der innenpolitische Jahresrückblick

PULS 24Staffel 4Folge 356
Folge 356: Die Politik-Insider: Der innenpolitische Jahresrückblick

30 Min.

Turbulentes Jahr 2021, Ausblick 2022 – bei Gundula Geiginger diskutieren Florian Klenk (Falter, Chefredakteur) und Ida Metzger (Kurier, Redakteurin).

