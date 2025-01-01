Die Politik-Insider: Was bringt die Koalition ins Wanken?Jetzt kostenlos streamen
Folge 40: Die Politik-Insider: Was bringt die Koalition ins Wanken?
Was bringt die Koalition ins Wanken? Und wie verläuft die Debatte um die Staatsbürgerschaften? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek und der PR-Manager Wolfgang Rosam.
