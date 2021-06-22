Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?

PULS 24Staffel 4Folge 42vom 22.06.2021
Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?

Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 42: Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?

31 Min.Folge vom 22.06.2021

Die ständige Impfkommission in Deutschland kritisiert das Drängen auf eine COVID-Impfung für 12-16-Jährige – ganz im Gegensatz zum österreichischen Impfgremium, das sich für die Verabreichung der Vakzine ausspricht. Wie steht es um die Nutzen-Risiko-Abwägung? Brauchen wir zum Schutz unserer Kinder auch in gewissen Bereichen eine Impfpflicht? Bei Gundula Geiginger diskutieren Umweltmediziner und Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter und der Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer Bert Ehgartner.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen