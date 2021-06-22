Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 42: Die Politik-Insider: Sollen Kinder und Jugendliche die Corona-Impfung bekommen?
31 Min.Folge vom 22.06.2021
Die ständige Impfkommission in Deutschland kritisiert das Drängen auf eine COVID-Impfung für 12-16-Jährige – ganz im Gegensatz zum österreichischen Impfgremium, das sich für die Verabreichung der Vakzine ausspricht. Wie steht es um die Nutzen-Risiko-Abwägung? Brauchen wir zum Schutz unserer Kinder auch in gewissen Bereichen eine Impfpflicht? Bei Gundula Geiginger diskutieren Umweltmediziner und Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter und der Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer Bert Ehgartner.
