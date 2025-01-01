Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 44: Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll?
31 Min.
Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker legte vor: aus 3G mach’ 1G. Am Wochenende zogen Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Mückstein nach: Der Zutritt zu Clubs könnte ab Oktober nur mehr für Geimpfte möglich sein. Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Demokratieforscherin Ulrike Guérot und die Kommunikationsexpertin Nina Hoppe.
