PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll?

PULS 24Staffel 4Folge 44
Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll?

Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll? Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 44: Die Politik-Insider: Sind Einschränkungen für Ungeimpfte sinnvoll?

31 Min.

Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker legte vor: aus 3G mach’ 1G. Am Wochenende zogen Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Mückstein nach: Der Zutritt zu Clubs könnte ab Oktober nur mehr für Geimpfte möglich sein. Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Demokratieforscherin Ulrike Guérot und die Kommunikationsexpertin Nina Hoppe.

