PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Brennpunkt Afghanistan: Verspielt Österreich seinen Ruf?

PULS 24Staffel 4Folge 45vom 31.08.2021
Die Politik-Insider: Brennpunkt Afghanistan: Verspielt Österreich seinen Ruf?

Folge 45: Die Politik-Insider: Brennpunkt Afghanistan: Verspielt Österreich seinen Ruf?

30 Min.Folge vom 31.08.2021

Wird sich die Regierung noch einigen? Tut Österreich genug, um seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu evakuieren? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern der langjährige Kommunikationsberater Daniel Kapp und die Journalistin Eva Linsinger

