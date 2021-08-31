Die Politik-Insider: Brennpunkt Afghanistan: Verspielt Österreich seinen Ruf?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 45: Die Politik-Insider: Brennpunkt Afghanistan: Verspielt Österreich seinen Ruf?
30 Min.Folge vom 31.08.2021
Wird sich die Regierung noch einigen? Tut Österreich genug, um seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu evakuieren? Darüber diskutieren bei den Politik-Insidern der langjährige Kommunikationsberater Daniel Kapp und die Journalistin Eva Linsinger
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4