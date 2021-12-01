Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24Staffel 4Folge 335vom 01.12.2021
30 Min.Folge vom 01.12.2021

Wird der Lockdown verlängert oder können wir unter bestimmten Voraussetzungen doch wieder öffnen, zum Beispiel für das Weihnachtsgeschäft? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner (Grüne) und Gerald Loacker (NEOS).

