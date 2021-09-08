Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 46: Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?
31 Min.Folge vom 08.09.2021
Bei Gundula Geiginger diskutieren Klimaaktivistin Lena Schilling und Kommunikationsberater Christoph Pöchinger über den Bau des Lobautunnels und die Proteste dagegen. Wie weit darf Aktivismus gehen? Ist die Straße wirklich alternativlos?
