Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?

PULS 24Staffel 4Folge 46vom 08.09.2021
Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?

Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 46: Die Politik-Insider: Streitpunkt Lobautunnel – Dürfen wir noch Straßen bauen?

31 Min.Folge vom 08.09.2021

Bei Gundula Geiginger diskutieren Klimaaktivistin Lena Schilling und Kommunikationsberater Christoph Pöchinger über den Bau des Lobautunnels und die Proteste dagegen. Wie weit darf Aktivismus gehen? Ist die Straße wirklich alternativlos?

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen