PULS 24Staffel 4Folge 51
Folge 51: Die Politik-Insider: Türkise Krise: Wie sehr schadet sie dem Land?

29 Min.

Türkise Krise: Wie sehr schadet sie dem Land? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek und die Expertin für Krisenkommunikation, Silvia Grünberger.

