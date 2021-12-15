Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft?

PULS 24Staffel 4Folge 349vom 15.12.2021
Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft?

Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft? Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 349: Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft?

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Kanzler Nehammer wünscht sich eine neue Tonart wenn es um Corona geht. Doch Stimmung und Ton bleiben sowohl in der Politik als auch auf der Straße angespannt. Wie verhindern wir, dass nach den gemeinsamen Anstrengungen eine gespaltene Gesellschaft übrig bleibt? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die "Falter"-Journalistin Barbara Toth und die Demokratieforscherin Ulrike Guérot.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen