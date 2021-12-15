Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft? Jetzt kostenlos streamen
Folge 349: Die Politik-Insider: Wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft?
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Kanzler Nehammer wünscht sich eine neue Tonart wenn es um Corona geht. Doch Stimmung und Ton bleiben sowohl in der Politik als auch auf der Straße angespannt. Wie verhindern wir, dass nach den gemeinsamen Anstrengungen eine gespaltene Gesellschaft übrig bleibt? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger die "Falter"-Journalistin Barbara Toth und die Demokratieforscherin Ulrike Guérot.
