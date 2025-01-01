Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Sitzen die richtigen Leute am Ruder?

PULS 24Staffel 4Folge 3
Die Politik-Insider: Sitzen die richtigen Leute am Ruder?

Die Politik-Insider: Sitzen die richtigen Leute am Ruder?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 3: Die Politik-Insider: Sitzen die richtigen Leute am Ruder?

31 Min.

Arbeitsministerin Aschbacher tritt mitten in der Corona-Krise wegen einer Plagiatsaffäre zurück. Die "Politik-Insider" fragen deshalb: Werden wir derzeit von den richtigen Leuten regiert? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber Falter-Chefredakteur Florian Klenk und der ÖVP-nahe Strategieberater Daniel Kapp.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen