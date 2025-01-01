PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-PedemonteJetzt kostenlos streamen
Folge 13: PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte
15 Min.
Im PULS 24 StartUp-Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte, Founder & CEO des deep tech StartUps AMB-technology. Unter anderem darüber, welche Vorteile es bringt, den Körper vollständig zu vermessen und zu digitalisieren und wie wir es schaffen mehr Frauen dazu zu bewegen Unternehmen zu gründen.
