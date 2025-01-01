Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte

PULS 24Staffel 2Folge 13
PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte

PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-PedemonteJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Wirtschaftstalk

Folge 13: PULS 24 StartUp-Talk mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte

15 Min.

Im PULS 24 StartUp-Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte, Founder & CEO des deep tech StartUps AMB-technology. Unter anderem darüber, welche Vorteile es bringt, den Körper vollständig zu vermessen und zu digitalisieren und wie wir es schaffen mehr Frauen dazu zu bewegen Unternehmen zu gründen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Wirtschaftstalk
PULS 24
PULS 24 Wirtschaftstalk

PULS 24 Wirtschaftstalk

Alle 3 Staffeln und Folgen