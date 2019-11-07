Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Richter Alexander Hold

Julian flippt aus

SAT.1Staffel 10Folge 1675vom 07.11.2019
Joyn+
Julian flippt aus

Julian flippt ausJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1675: Julian flippt aus

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nachdem der Angeklagte Julian Boje jahrelang von seinem Klassenkameraden Christopher Klamm schikaniert wurde, beschloss er, es seinem Peiniger heimzuzahlen. Auf dem Weg zur Sporthalle griff er ihn hinterrücks mit einem Baseballschläger an und schlug ihn nieder. Wollte er Christopher umbringen? Der einzige Freund des Angeklagten geht sogar noch weiter: Er befürchtet, Julian hatte einen Amoklauf geplant ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 13 Staffeln und Folgen