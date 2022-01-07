Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Abgestürzte Existenz

SAT.1Staffel 10Folge 1683vom 07.01.2022
Abgestürzte Existenz

Richter Alexander Hold

Folge 1683: Abgestürzte Existenz

45 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12

Gabriele Wöller soll so brutal auf ihren Mann Heinz eingeschlagen haben, bis er mit einer Trümmerfraktur des Schädels und Hirnblutungen bewusstlos zusammengebrochen ist. Wollte sich die Angeklagte von ihrem alkoholkranken Mann befreien, der sie seit Jahren demütigt und schlägt? Oder nimmt sie die Tat auf sich, um ihren Sohn Marc zu schützen, der mit seinem Vater total zerstritten ist?

