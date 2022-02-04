Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1680vom 04.02.2022
45 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12

In einer Jugendherberge kam es zu einer brutalen Tat unter Jugendlichen: Dem 13-jährigen Felix wurde nachts gewaltsam Wodka eingeflößt, woraufhin er eine starke Alkoholvergiftung erlitt. Wollte sich der Angeklagte an Felix rächen, weil dieser ihn mehrfach vor den anderen Jugendlichen bloßgestellt hatte? Oder wurde Felix aus Eifersucht angegriffen, weil er mit der umschwärmten Lena anbandelte?

