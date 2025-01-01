Richter Alexander Hold
Folge 1687: Ein Mann für meine Tochter
45 Min.Ab 12
Niklas Schuster ist angeklagt, seine neue Freundin Raffaela im Streit auf ein Marmorfensterbrett gestoßen und sie dann blutend sich selbst überlassen zu haben. Die Mutter des Opfers hatte Niklas in einem Online-Dating-Portal für ihre Tochter gefunden und die beiden verkuppelt. Gelangte Raffaela ins Visier eines Verbrechers, der seine Opfer via Internet sucht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1