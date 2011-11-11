Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Staffel 10 Folge 57

SAT.1Staffel 10Folge 57vom 11.11.2011
Staffel 10 Folge 57

Staffel 10 Folge 57Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 57: Staffel 10 Folge 57

46 Min.Folge vom 11.11.2011Ab 12

In der Jubiläumsfolge gerät Richter Hold selbst unter Verdacht: Ihm wird vorgeworfen, dass er den Angeklagten mit allen Mitteln hinter Gitter bringen will, weil er mit ihm noch eine alte Rechnung offen hat. Dafür soll der Richter sogar bei einer Zeugin eingebrochen sein. Staatsanwältin Schrank nimmt ihn ins Verhör ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen