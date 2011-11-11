Richter Alexander Hold
Folge 57: Staffel 10 Folge 57
46 Min.Folge vom 11.11.2011Ab 12
In der Jubiläumsfolge gerät Richter Hold selbst unter Verdacht: Ihm wird vorgeworfen, dass er den Angeklagten mit allen Mitteln hinter Gitter bringen will, weil er mit ihm noch eine alte Rechnung offen hat. Dafür soll der Richter sogar bei einer Zeugin eingebrochen sein. Staatsanwältin Schrank nimmt ihn ins Verhör ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1