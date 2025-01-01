Richter Alexander Hold
Folge 1678: Der Playboy und die Mutti
46 Min.Ab 12
Marlene Wenske soll in die Villa ihres Nachbarn Viktor Kollberg eingebrochen sein und ihm ins Knie geschossen haben. Die Angeklagte war der Meinung, dass der 21 Jahre ältere Freund ihrer Tochter Jasmin ein Frauenhändler ist, der es auf ihre Tochter abgesehen hat. Weil Jasmin zuvor mehrere Tage nicht auffindbar war, soll die Angeklagte durchgedreht sein. Hat die besorgte Mutter in ihrer panischen Angst den Schuss abgefeuert?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1