Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Tote unterm Regenbogen

SAT.1Staffel 10Folge 1682vom 06.01.2022
Der Tote unterm Regenbogen

Der Tote unterm RegenbogenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1682: Der Tote unterm Regenbogen

46 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

Dennis Illner wurde in einem Schwulenviertel in Berlin totgeschlagen. Doch was steckt dahinter? War Dennis homosexuell und wurde deshalb Opfer eines Verbrechens? Oder hat der Angeklagte Jan Hartmann ihn angegriffen, weil er dachte, Dennis hätte mit seiner Freundin geschlafen, nachdem Jan ein gebrauchtes Kondom in ihrem Wagen fand?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen