SAT.1Staffel 10Folge 1684
Folge 1684: KFZ-Werkstatt Witterlich

45 Min.Ab 12

Vor seinen Freunden wollte der Angeklagte Tobias Hopf den Coolen markieren, deswegen lästerte er ausgiebig über seinen Chef und dessen Tochter, in die er allerdings heimlich verliebt war. Sein Arbeitskollege Ronny Zippert, auch "Stasi-Ronny" genannt, hat die ganze Lästerei mit seinem Handy gefilmt. Lauerte der Angeklagte deshalb seinem Kollegen auf und schlug ihm ein Drehkreuz mitten ins Gesicht, um ihm aus Angst um den Job und die Traumfrau das Handy zu entwenden?

SAT.1
