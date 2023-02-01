Richter Alexander Hold
Folge 1681: Geliebter Schwager
45 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
Der vorbestrafte Angeklagte Andreas Zacharias und seine Freundin Jessica Nikl haben gemeinsam eine Villa ausgeraubt, um sich ein Leben im Ausland leisten zu können. Neun Wochen später hatte Jessica ein Messer in der Brust stecken. Was ist in diesen zwei Monaten passiert? Wollte Jessica ihr Gewissen erleichtern und gestehen? Und hat der Angeklagte versucht dies zu verhindern?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
