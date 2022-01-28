Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord nach der Disco

SAT.1Staffel 10Folge 1677vom 28.01.2022
Mord nach der Disco

Mord nach der DiscoJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1677: Mord nach der Disco

45 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12

Michael Schimmler war stets eifersüchtig auf seine Schwester Verena, denn diese wurde vom Vater immer bevorzugt. Als sie dann auch noch allein die Leitung des Familiengeschäftes übernehmen soll, eskaliert die Situation. Bei einem gemeinsamen Abend in der Disco kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Geschwistern. Anschließend stürmt Verena nach draußen, um zu Fuß nach Hause zu gehen und sich abzureagieren. Am nächsten Tag wird sie tot im Straßengraben gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen