Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der tote Weihnachtsmann

SAT.1Staffel 10Folge 203vom 16.02.2011
Der tote Weihnachtsmann

Der tote WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 203: Der tote Weihnachtsmann

46 Min.Folge vom 16.02.2011Ab 12

Wegen ehelicher Gewalt wurde Norbert Kötter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem wurde ihm verboten, Kontakt zu seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern aufzunehmen. Trotzdem soll sich der Angeklagte an Heiligabend als Weihnachtsmann verkleidet haben und heimlich zum Haus seiner Exfrau gegangen sein. Wurde er dabei von einem Nachbarn erwischt, den der Angeklagte dann im Streit erschlagen hat?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen