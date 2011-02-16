Der tote WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 203: Der tote Weihnachtsmann
46 Min.Folge vom 16.02.2011Ab 12
Wegen ehelicher Gewalt wurde Norbert Kötter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem wurde ihm verboten, Kontakt zu seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern aufzunehmen. Trotzdem soll sich der Angeklagte an Heiligabend als Weihnachtsmann verkleidet haben und heimlich zum Haus seiner Exfrau gegangen sein. Wurde er dabei von einem Nachbarn erwischt, den der Angeklagte dann im Streit erschlagen hat?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1