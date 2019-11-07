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Richter Alexander Hold

Zwei Knalltüten und ein Knaller

SAT.1Staffel 10Folge 1685vom 07.11.2019
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Folge 1685: Zwei Knalltüten und ein Knaller

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Das heutige Opfer Kim Bauer wehrte sich seit Monaten gegen eine Mädchenbande, die eine Münchner Wohnsiedlung terrorisiert. In der Silvesternacht soll ihr der 14-jährige Angeklagte Lennart Maas aufgelauert und die junge Mutter schwer verletzt haben, indem er ihr einen brennenden Feuerwerkskörper unter den Pullover schob, der kurz darauf explodierte. Wollte Lennart der Clique mit seiner Tat imponieren oder wurde er von den schlagkräftigen Teenagern dazu angestiftet?

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