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Richter Alexander Hold

Mörderische Betriebsfeier

SAT.1Staffel 10Folge 1723vom 10.10.2015
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Richter Alexander Hold

Folge 1723: Mörderische Betriebsfeier

46 Min.Folge vom 10.10.2015Ab 12

Jürgen Steidl hat seiner Angestellten Brigitte Fink gekündigt, weil sie schwer alkoholkrank ist. Als der Chef der Wäscherei nach einer Betriebsfeier tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Brigittes Sohn Marlon. Der 17-Jährige steht uneingeschränkt hinter seiner kranken Mutter und hält die Kündigung für eine bodenlose Frechheit. Wurde er deshalb zum Mörder?

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