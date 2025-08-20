Richter Alexander Hold
Folge 443: Rache für Charles
42 Min.Ab 12
Jessica Bauer soll innerhalb von drei Tagen erst den Sportwagen von Nicole Bellmann zerstört und dann Anne Jensch in der Disco die Nase gebrochen haben. Sie behauptet, die beiden Frauen nicht zu kennen. Welchen Grund gibt es für Jessica, sie so zu hassen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1