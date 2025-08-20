Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 446
Folge 446: Hexenverführung

44 Min.Ab 12

1. Fall: Kassandra Kassini soll das Holzhaus der Familie Kirchhoff angezündet haben. Wollte sie, dass Sarah Kirchoff und ihre beiden Söhne aus dem Wald verschwinden? Rächte sich Kassandra, weil Sarah überall erzählte, sie sei eine bösartige Hexe? Oder stecken die Dorfbewohner dahinter? 2. Fall: Cosima Salmuth ist angeklagt, ihre Stiefschwester Madeleine geknebelt und gefesselt in Hunderten von Insekten "baden" gelassen zu haben. War sie neidisch auf die schöne Frau?

