Richter Alexander Hold
Folge 447: Die Oper
44 Min.Ab 12
Der verurteilte Sexualverbrecher Sascha Wehrer ist angeklagt, seine Nachbarin Katrin Tritsch vergewaltigt zu haben. Ist er rückfällig geworden und hat ihre Freundschaft und ihr Vertrauen ausgenutzt oder hetzt das ganze Dorf gegen ihn, um ihn loszuwerden?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1