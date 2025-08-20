Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 458
Folge 458: Gedemütigter Star

44 Min.Ab 12

Der Reporter Maximilian Heiss ist angeklagt, der Sängerin Peggy Stone kurz vor ihrem Auftritt einen Drogencocktail in die Garderobe gebracht zu haben. Hoffte er, dass sie im Drogenrausch ausflippt? Wollte er seiner Karriere auf die Sprünge helfen und exklusiv an eine brandheiße Story kommen? Hielt er das Mädchen deshalb nicht zurück, als es sich wie ein Huhn fühlte und versuchte, aus dem Fenster zu fliegen?

SAT.1
