Richter Alexander Hold
Folge 470: Vergiftete Zigaretten
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die schwangere Sandra Blomberg soll eine Zigarette ihrer stark rauchenden Mitbewohnerin Luzy mit Fliegenpilzpartikeln vergiftet haben, um sie aus Angst um ihr Baby mit allen Mitteln vom Rauchen abzubringen. 2. Fall: Vera Bertram wird beschuldigt, sich als Wunderheilerin ausgegeben und der angeblich todkranken Manuela völlig wirkungslose Pillen für 10 000 Euro aufgeschwatzt zu haben.
