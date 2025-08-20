Richter Alexander Hold
Folge 481: Heiratsschwindel
44 Min.Ab 12
Frederik ist angeklagt, Boris, einem Freund seiner Stiefmutter Suzanna, auf dem Friedhof absichtlich ins Bein geschossen zu haben. Frederik behauptet, dass er Suzanna vor dem gewalttätigen Boris beschützen wollte. Oder hat er ein Auge auf die neue Frau seines Vaters geworfen und sie gewürgt, um zu verhindern, dass sie seinen Vater heiratet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1