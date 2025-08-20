Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 486
44 Min.Ab 12

Der arbeitslose Michael wird beschuldigt, Karsten in einem Kneipen-Hinterhof ins Herz geschossen zu haben. Hatte der verzweifelte Michael bei Karsten seinen eigenen Mord in Auftrag gegeben, weil ihm sein Leben aussichtslos erschien? Wollte Michael dann doch nicht sterben? Wer sonst hatte einen Grund Karsten zu erschießen?

