Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 487
Folge 487: Die Millionenwitwe

44 Min.Ab 12

Die lebenslustige Ramona Nielsen wird beschuldigt, ihren 75-jährigen Ehemann aus Habgier ermordet zu haben. Oder ist Johann Nielsen eines natürlichen Todes gestorben? Wusste Ramona, dass sie Alleinerbin seines gesamten Vermögens ist? Übt Teresa Nielsen, die verlassene Ex-Frau des Toten, Rache an der jungen und schönen Konkurrentin?

SAT.1
