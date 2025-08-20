Richter Alexander Hold
Folge 507: Sex per Mausklick
44 Min.Ab 12
Der 19-jährige Mirko soll die attraktive Janina in einem Waldstück überfallen und mit einer Weidenrute brutal verprügelt haben. Mirko bestreitet die Tat, behauptet aber, dass er die verheiratete Frau aus dem Internet kennt und dass sie sich wünschte, von einem Vermummten überfallen und ausgepeitscht zu werden.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1