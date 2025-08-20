Richter Alexander Hold
Folge 514: Stundenhotel
44 Min.Ab 12
1. Fall: Setzte der Immobilienhai Markus das Stundenhotel seiner Mutter in Brand, weil er auf dem Grundstück ein Einkaufszentrum bauen wollte? Oder hat der 14-jährige Dennis das Hotel angezündet, weil Markus veranlasst hatte, dass seinen Eltern die Wohnung gekündigt wird? 2. Fall: Das Möchtegern-Model Melissa und ihr Freund Rainer sollen Nacktfotos des Modelagenten Gunnar geschossen und ihn damit öffentlich lächerlich gemacht haben ...
