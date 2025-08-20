Richter Alexander Hold
Folge 523: Mord ohne Leiche
44 Min.Ab 12
Laura ist angeklagt, ihren Ehemann Steffen erstochen und seine Leiche in einem See versenkt zu haben. Bis heute ist sein Leichnam allerdings nicht aufgetaucht! Gab es wirklich einen Mord oder steckt etwas anderes hinter dem Verschwinden des Ehemannes?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1