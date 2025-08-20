Richter Alexander Hold
Folge 553: Vorgetäuschte Entführung
44 Min.Ab 12
1. Fall: Christoph soll seine eigene Entführung vorgetäuscht haben, um mit seinem Freund zur EM nach Portugal zu fahren. Wollte er so das Verbot seiner Frau die EM live zu sehen, umgehen? Oder war Christoph tatsächlich in der Hand von Entführern? 2. Fall, Teil 1: Die arbeitslose Stella ist angeklagt, den Gymnasiasten Roman zusammengeschlagen, ausgeraubt und ihm anschließend mit einem Messer "Schnösel" in den Rücken geritzt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1