Richter Alexander Hold
Folge 569: Unerwiderte Liebe
44 Min.Ab 12
1. Fall: Peggy soll versucht haben, Thomas im Wald zu erschießen. Wollte sie ihn umbringen, weil er ihre Liebe nicht erwidert hat? Thomas hat nur überlebt, weil er zufällig eine kugelsichere Weste trug. 2. Fall, Teil 1: Guido steht vor Gericht, weil er seiner Ex-Frau Annalena und Tochter Chantal seit Monaten keinen Unterhalt zahlt. Er beteuert, dass er nicht zahlen kann, weil er seinen Job verloren hat. Annalena behauptet, dass er den Rausschmiss selbst provoziert hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1