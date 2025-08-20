Richter Alexander Hold
Folge 574: Verbohrter Mord
44 Min.Ab 12
Benedikt ist angeklagt, einen defekten Heizlüfter so manipuliert zu haben, dass seine Frau Jennifer in den Flammen umkam. Die Leiche ist fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und konnte nur anhand des Gebisses identifiziert werden. Litt sie in den letzten Wochen ihres Lebens tatsächlich unter Todesangst, wie ihr Bruder behauptet?
