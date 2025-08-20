Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verbohrter Mord

SAT.1Staffel 3Folge 574
Verbohrter Mord

Verbohrter MordJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 574: Verbohrter Mord

44 Min.Ab 12

Benedikt ist angeklagt, einen defekten Heizlüfter so manipuliert zu haben, dass seine Frau Jennifer in den Flammen umkam. Die Leiche ist fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und konnte nur anhand des Gebisses identifiziert werden. Litt sie in den letzten Wochen ihres Lebens tatsächlich unter Todesangst, wie ihr Bruder behauptet?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen