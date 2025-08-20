Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Konkurrentin ausschaltet

SAT.1Staffel 3Folge 578
Konkurrentin ausschaltet

Richter Alexander Hold

Folge 578: Konkurrentin ausschaltet

44 Min.Ab 12

1. Fall: Tamara soll versucht haben, die Ärztin Anita mit Autoabgasen umzubringen. War sie in Tamaras Ehemann Volker verliebt und wollte ihre Konkurrentin ausschalten? Oder war es ein Selbstmordversuch der verzweifelten Frau? 2. Fall, Teil 1: Der 16-jährige Martin Forster soll mit Maske und Pistole das Juweliergeschäft seines Vaters überfallen haben. Tat er es, weil sein Vater ihm den Geldhahn zugedreht hatte?

