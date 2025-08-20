Karriereende eines RennfahrersJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 590: Karriereende eines Rennfahrers
45 Min.Ab 12
Teil 2 von gestern: Das Ex-Boxenluder Marlene sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Wollte sie aus Eifersucht der Karriere des Rennfahrers Torben ein Ende setzen, weil der sie verlassen hatte? 2. Fall: Aus Habgier soll die Krankenpflegerin Christine ihre 71-jährige Patientin so gestoßen haben, dass die alte Dame starb. Danach soll sie wertvolle Gegenstände und Bargeld gestohlen haben. Die kurzsichtige Nachbarin behauptet, die Angeklagte zweifellos gesehen zu haben...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1