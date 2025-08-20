Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das schwarze Schaf

SAT.1Staffel 3Folge 593
Das schwarze Schaf

Das schwarze SchafJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 593: Das schwarze Schaf

44 Min.Ab 12

Hat der erfolglose Schriftsteller Markus am 80. Geburtstag seiner Großmutter seine gesamte Familie erschossen, um Alleinerbe eines Millionenvermögens zu werden? Oder hat der Schwager des Angeklagten den grausamen Dreifach-Mord aus Machtstreben und Habgier begangen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen