Richter Alexander Hold
Folge 593: Das schwarze Schaf
44 Min.Ab 12
Hat der erfolglose Schriftsteller Markus am 80. Geburtstag seiner Großmutter seine gesamte Familie erschossen, um Alleinerbe eines Millionenvermögens zu werden? Oder hat der Schwager des Angeklagten den grausamen Dreifach-Mord aus Machtstreben und Habgier begangen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1