Richter Alexander Hold

Stiefbruder

SAT.1Staffel 3Folge 597
Folge 597: Stiefbruder

44 Min.Ab 12

Patrick soll seine schwangere, 17-jährige Stiefschwester Sabine mit einer Fahrradkette erdrosselt haben. Musste das Mädchen sterben, weil sie sich mit einem Mann traf, obwohl der herrische Vater das verboten hatte? Sollte Patrick Sabine überwachen und brachte sie aus Zorn um, weil er es nicht schaffte? Und warum hat Sabines Freund Jan den Leichenwagen samt Leiche gestohlen?

SAT.1
