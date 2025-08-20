Richter Alexander Hold
Folge 603: Ich bin nicht tot
44 Min.Ab 12
Anita soll versucht haben, ihren Geliebten Boris an einem Abend gleich dreimal zu ermorden. Drehte sie vor Wut durch, weil sie erfahren hatte, dass ihr Traummann verheiratet ist? Welche Rolle spielt Boris' Ehefrau? Angeblich ließen sie die ständigen Seitensprünge ihres Mannes völlig kalt...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1