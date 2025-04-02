Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Gesprengte Ketten

SAT.1Staffel 3Folge 243
Gesprengte Ketten

Gesprengte KettenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 243: Gesprengte Ketten

43 Min.Ab 12

1. Fall: Tobias war abends stundenlang mit einer Eisenkette um den Hals an eine Mauer gekettet. Steckt der sadistische Lebensgefährte seiner Mutter dahinter? 2. Fall: Der peitschende Rivale. Uwe Bachstein hat ein blutendes Gesicht durch gezielte Peitschenhiebe! Die stammen angeblich von seinem Erzrivalen Kai Weber. Ist der wirklich ausgerastet, weil Uwe mehr Erfolg hat?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen