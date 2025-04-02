Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 255
43 Min.Ab 12

1. Fall: Die russische Prostituierte Svetlana sorgt für Unruhe in der Siedlung. Die Männer stehen Schlange bei ihr. Aus Ärger darüber sollen Janine und Peggy der Russin den Lockenkopf kahl geschoren haben. 2. Fall: Fammende Rache. Ralf ist ruiniert, weil sein Wohnmobil mit all seinem Hab und Gut niedergebrannt ist. Verübte seine Ex-Freundin Jutta Marbach einen Brandanschlag?

