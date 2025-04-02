Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Gaspistole in der Schule

SAT.1Staffel 3Folge 267
Gaspistole in der Schule

Richterin Barbara Salesch

Folge 267: Gaspistole in der Schule

43 Min.Ab 12

1. Fall: Als der Lehrer Ludger Kelthaus bei dem Schüler Oliver eine Gaspistole fand, gab es Streit. Warum hat der Lehrer mit der Waffe dem Jungen ins Gesicht geschossen? 2. Fall: Der Sonnenkönig. Statt den geplanten 14 Minuten verbrachte Hendrik über eine halbe Stunde auf einer Sonnenbank. Wurde das Gerät von außen manipuliert, damit er sich verbrennt?

SAT.1
