Richterin Barbara Salesch

Die Bettlerin

SAT.1Staffel 3Folge 270
Folge 270: Die Bettlerin

43 Min.Ab 12

1. Fall: Horst Peters vertraute seine Kinder einer Obdachlosen zur Aufsicht an. Als er sie abholen wollte, wartete bereits die Polizei auf ihn, weil sein Sohn eine Frau beklaut hat. 2. Fall: Tödliches Autosurfen. In einem tödlichen Unfall endet die Spritztour einer Partyclique! Doch warum verlor Todesfahrer Daniel die Kontrolle über das Auto?

